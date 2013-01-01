随着虚拟化、云计算、大数据等技术的日渐成熟，这些新技术在各行各业都有许多深度的应用，在公安行业也不例外。交警平台分为省级、市级和区级，每一级都有各自独立的平台和重点建设的平台。

随着虚拟化、云计算、大数据等技术的日渐成熟，这些新技术在各行各业都有许多深度的应用，在公安行业也不例外。交警平台分为省级、市级和区级，每一级都有各自独立的平台和重点建设的平台。在此和大家分享最基础的区级交警系统项目的应用场景和系统平台针对性特点，看看虚拟化、大数据和虚拟桌面是如何助力交警平台实现信息化的。

区级平台的业务构成

区级交警机构，称为某某交警大队。在交警大队，一般情况下至少有两个网络：设备网和公安网。

设备网里的平台负责和交警的外场设备，如信号灯、信号机、诱导屏、摄像头、球机、地感线圈、微波雷达，做通讯和控制的平台。公安网里的平台主要负责公安系统内部的办公和数据库，如，公安内部邮件、OA、违章记录、肇事记录、车辆记录等，交警系统在公安网里最重要的就是“六合一”平台，所谓“六合一平台”，是以现有公安交通管理信息系统为基础，融合机动车登记系统、驾驶证管理系统、违法处理系统、事故处理系统、交警队信息平台、剧毒品公路运输系统六个业务系统，对数据资源、软硬件平台、业务流程、软件功能、信息服务、安全保障体系、标准规范体系、运行维护管理等进行整合，建立的全国统一公安交通管理综合应用平台。

交警大队的建设有两个特点：

1. 技术能力欠缺：技术人员严重缺乏且机房等设施往往不齐整。

2.IT平台建设呈现零散化：IT系统的建设都是包含在道路改造的项目中，作为道路建设的一部分，一点一点采购。

虚拟化，化繁为简

▌大多数交警大队的现状

在交警大队，在设备网里需要大量的信号管理服务器。其中用量比较大的是信号处理、闯红灯抓拍这两种服务器。信号处理服务器主要用来控制路口的信号机，在引入虚拟化之前，交警大队都是用1台1颗4核CPU+8G内存的低端服务器控制约32个信号机（相当于32个路口），一个交警大队大约需要4-5台信号处理服务器。关于闯红灯抓拍服务器，引入虚拟化之前，交警大队都是用1台1颗4核CPU+16G内存的低端服务器控制约15个左右摄像头，一个区至少都需要15-20台闯红灯抓拍服务器。这样，加上其他的服务器，仅仅设备网部分，交警大队一般都需要配置40-50台服务器。

由于交警大队的采购零散化的特点，这40-50台的服务器型号、配置、年代、系统各异，加上没有专业的技术团队，导致安装配置混乱（交警大队的机房布线往往飞线遍布），管理困难。

这里放一张笔者自己拍摄的交警大队现场

图片如下：▼

从图片可以看出，

1. 原有设备五花八门，杂乱无章。

2.管理水平低下。 设备安装较为不规则，没有统一设计规划，机房资料随意摆放，标签不明晰且不规范。

3. 布线相当凌乱。机柜前部后部均有线缆经过，且没有按照规范走线，处处可见飞线。

▌戴尔的定制化解决方案

针对这种场景，在系统软件平台上，应用虚拟化技术，单台虚拟机就可以取代原有的1台应用服务器；在硬件平台上，应用集成化的一体化设备，一套设备能够集成计算、存储、交换能力，且只需简单配置步骤，将十分受到用户的欢迎。



非Dell VRTX平台莫属了！Dell VRTX天生就是为这种中小型虚拟化应用环境而设计。用不高的成本，集成了强大的计算能力、适当的内置存储能力、适当的二层网络交换能力；是真正适合于100台以内虚拟机规模的简单易部署的一体机。



笔者推荐给交警队的Dell VRTX平台配置是： 一套VRTX机箱，带4个半高刀片插槽，配置25块2.5英寸硬盘（一般配置25x 1.2TB 10K SAS），2张RAID控制器，2个10G万兆二层以太网交换机；4个2 CPU刀片，2颗E5 V4 XEON CPU、128G内存，2x 8G SD卡用于ESXi系统安装，4x 10G NIC用于虚拟化网络； 外加一台N3024交换机作为骨干交换。



部署完VRTX的图片如下：▼

大家可以看到，机柜中部红色方框内闪闪发亮的那套5U一体化设备就是DELL VRTX，这样一套设备就完全取代了原来需要30-40台服务器的部署方式，硬生生在满机柜H系服务器的空间中占据了一席之地。

这样，带来了三个方面的好处：

1. 减少了设备维护量：只要通过一个管理界面，管理一个VRTX平台即可。

2.简化了机房布线、制冷需求：由于VRTX属于一体机形式，完全无须服务器、存储、交换之间的布线，制冷量也大为减少。

3.提高了平台安全性：由于VRTX内置共享存储，无须额外软件就可以集群部署，可以防止服务器的单点故障。

一句话，中小型虚拟化环境是大量存在的实际业务需求，VRTX集强大计算能力、适当存储能力、适当交换能力为整体的“一体机”形式，真正为客户做到了4省: “省空间”、“省维护”、“省线缆”、“省管理”。正是凭借这些优势，VRTX是主攻中小型虚拟化环境的一把利器。

大数据，稳定可靠

大数据在交警大队的应用场景并不多，但是，有一个平台，是各个交警大队都基本上会建设的------ “卡口云”。

交通卡口，在一个路口横向安装多台摄像头，将过往车辆逐一抓拍和记录，是公安部门追踪车辆、研究车辆运行规律的重要依据。

之前，卡口的过车记录和图片都是存入后端数据库，一般都是Oracle数据库，导致数据库无比庞大。因为卡口的记录和图片都有国家标准，每一个过往车次一条记录，搭配一张至少1600x1200解析度的照片，这样的照片一张大小一般在200-300K左右。日积月累，是很可怕的规模。由于数据库太大，卡口数据库往往无法备份、难以查询、升级困难。

针对这种情况，笔者推荐了以Hadoop平台为主的大数据平台作为“卡口云”的载体。用分布式Hbase作为数据库，将图片分散存储在各个数据节点，很好的提高整个平台的稳定性、可查询性。在这里Dell R730XD 内置2x 2.5“小盘+ 12x 3.5“大盘的特点，极其适合作为数据节点，被大量应用。

R730XD典型配置如下图所示：▼

卡口云在区级大队这一层，主要是作为数据的采集和存储层。 进一步的加工和展现层一般在市级支队。

在当今商业智能分析越来越成为各行各业创新和突破的重要依据，大数据平台的建设必将持续且更加火爆。

R730XD丰富灵活的硬盘配置选项成了各种大数据平台的极佳选择：

1. R730XD配置2x 2.5“内置小硬盘 + 16x 3.5”大容量硬盘的配置，成了大数据平台要求大数据量DataNode的极佳选择；

2.R730XD配置2x 2.5“内置小硬盘 + 24x 3.5”大容量硬盘的配置，成了大数据平台要求大数据量且要求快速检索能力DataNode的极佳选择；

3.R730XD配置2x 2.5“内置小硬盘 +18x1.8”快速SSD固态硬盘+8x 3.5“大容量硬盘的配置，可以同时满足NameNode节点、Hbase节点的高速处理能力和IO吞吐的要求；又可以满足DataNode节点大容量存储空间的需求； 这样可以将NameNode（或者Hbase）节点与DataNode节点统一布置在同一数据库平台上，成了大数据平台要求NameNode（Hbase）节点和DataNode节点统一平台布置的极佳选择。

另外，对于数据量要求不高，但是对于检索性能要求较高的环境，还有另外一款利器——Dell PowerEdge C服务器。

虚拟桌面，省时省力

虚拟桌面在交警大队的数据中心应用场景有限，但是，在一个大队级别的交警部门有着很好的应用机会------ 交警支队车辆管理所（大队编制）。

车管所面向广大车辆所有人、机动车驾驶员、驾驶学校等。一个中大型城市的车管所需要对外的办事窗口往往达到200-300个。这样规模在某些电信、互联网企业完全没有问题，但是，在车管所这样的单位就显得问题特别突出：

1. 技术力量薄弱：车管所从事IT维护的人员编制很少，而且缺乏专业知识。

2.网络复杂：车管所很多信息需要从公安网读取，但是由于面向公众，又需要有互联网接口，导致网络配置和数据交换复杂。

针对这种情况，笔者适当推荐了基于VMware Horizone View搭配Dell FX2的VDI平台：

1. 软件上，应用VMware Horizone View ，主要发布车辆管理、驾驶证管理这两个VDI模板；

2.硬件上，使用Dell FX2机箱，1个2U机架式机箱，搭配4把1/4宽Dell FC430刀片，每把刀片配置2颗E5 V4 XEON CPU、128G内存，2x 8G SD卡用于ESXi系统安装，2x 10G NIC用于虚拟化网络，形成计算能力；在FX2机箱中，配置2个FD332存储片，每个FD332存储片配置2x 400G SSD+14x600G 10K SAS，映射给2台FC430刀片，这样每台FC430刀片对应1x 400G SSD+7x600G 10K SAS ；利用VSAN形成统一的存储池；外加两台N4032交换机作为骨干交换。（后期增加了一个FX2机箱，配置2把1/4宽Dell FC430+1xFD332模块。）

这样一个2U的平台，解决了大约300个终端的维护、升级、补丁的繁重工作，保证了车管所业务的高可用性。交警支队车管所的警察同志们反映，一个典型的车辆年检，从收取市民上载的办事申请和车辆资料后，可以迅速的从公安网的镜像网络中核实资料，然后在交警网络系统中进行更新登记，时间从原来的半个小时左右缩短到5-8分钟，大大提高了效率，且更加稳定，极少遇到系统故障的情况，得到车管所领导的高度评价。

系统拓扑图如下：▼

FX2灵活的架构设计使其在各种场合都大有用武之地。特别是以VDI+VSAN为代表的融合架构，1xFX2机箱+4xFC430计算刀片+2xFD332存储+2xFN IO万兆交换，在2U的空间内将原有传统建设上所需要的多种设备集成在一起，节约大量空间、安装布置简单、扩容灵活便利、安全稳定；是用户喜闻乐见的SDDC设备的典型代表设备。